Ünsal, öğrencilere “Yüreğim İrevan'da Kaldı” romanını tanıttı

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, İnönü Ortaokulunda öğrencilere “Yüreğim İrevan'da Kaldı” romanını tanıttı ve Ermenilerin yaptığı soykırımları anlattı.

Eğitimci ve Gazeteci-Yazar Serdar Ünsal, İnönü Ortaokulunda öğrencilerle bir araya gelerek Ermenilerin yaptığı soykırımları anlattı. Ünsal, konuşmasında, “Tarihinize baktığımız zaman Türk milletinin çok sayıda düşmanı olduğunu görüyoruz. Bu düşmanlarımızdan birisi de maalesef sadıka millet dediğimiz Ermeniler olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu zamanında bakanlık ve çeşitli mevki makamlar verilmiştir. Fakat bunlar İngilizlerin, oyununa gelerek 1. Dünya savaşında Osmanlı İmparatorluğunu sırtında vurmuş, ve o dönem içinde Türk milletine ihanet etmiştir. 1915 yıllarında yaptıkları bu katliamların en büyük örneğini Erzurum'da, Van'da, Kars'ta, Anadolu'nun birçok yerinde ve Iğdır'da görmemiz mümkündür. Türk milleti asil bir millettir, hiç kimseye soykırım yapmamıştır yapması da mümkün değildir. Bugün Amerika, Avrupa meclislerinde Türkiye'yi kınayan kararlar alıyorlar. Türklerin soykırım yaptığını iddia ediyorlar. Eğer Türkler bir soykırım yapsaydı bugün hiçbir Ermeni'nin olmaması lazımdı. Bugün baktığımız zaman Avrupa'da 3 milyondan fazla Ermeni vardır. Bugün Ermenistan'da 10 milyona yakın Ermeni vardır. Bunların hepsi Avrupa ve Amerika'nın uydurduğu emperyalist yalanlardır” dedi.

Serdar Ünsal, daha sonra çocuklara “Yüreğim İrevan'da Kaldı” romanını tanıttı, kitabını imzaladı.