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Uydu vericisiyle takip edilen kartal 430 kilometre yol aldı

Iğdır’da uydu vericisiyle takip edilen Bozkır Kartalı 430 kilometre yol aldı.

Iğdır'da uydu vericisiyle takip edilen Bozkır Kartalı 430 kilometre yol aldı.


Iğdır'da bitkin halde bulunduktan sonra tedavi altına alınan bozkır kartalı tedavisi sonrası tekrar doğaya bırakıldı. Doğaya bırakılmadan önce kanatlarına verici takılan bozkır kartalı (Aquila nipalensis) izlenmeye başlandı. Iğdır'da takip altına alınan kartal son olarak 430 kilometre yol alarak Erzurum Horasan'a ulaştı. Bozkır kartalının yol serüveni izlenmeye devam ediliyor.

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