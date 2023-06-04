Üzüm bağlarında biyoteknik mücadele çalışmaları

Iğdır'da üzüm bağlarında büyük zararlara yol açan salkım güvesi (lobesia botrana) ne karşı bağ alanlarına şaşırtma teli asıldı

Iğdır'da üzüm yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Kadıkışlak ve Necefali köylerinde zararlara böceklere karşı önlem çalışmaları devam ediyor.

Iğdır'da ilk defa üzüm bağlarında yapılan şaşırtma teli ( Çiftleşmeyi engelleyerek zararlının çoğalmasını önleyen teknik) sayesinde bağ alanların kimyasal ilaç kullanmadan zararlıya karşı mücadele yapılması sağlanmaktadır. Bu yöntem ile daha sağlıklı daha güvenilir kimyasal ilaçsız ürünler tüketiciye sunulması planlanmaktadır. Teknik personeller tarafından şaşırtma tellerin nasıl asılacağı da çiftçiye anlatıldı.Bağlara toplam 2 bin şaşırtma teli asıldı.