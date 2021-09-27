İhlas Haber Ajansı

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Vali Sarıibrahim: “Şehrimizde üniversite okuyan öğrencilerimizin yanındayız”

Şehir dışından Iğdır’a öğrenim görmek üzere gelen öğrencilerin barınma konusunda mağduriyet yaşamamaları için Vali H.

Şehir dışından Iğdır'a öğrenim görmek üzere gelen öğrencilerin barınma konusunda mağduriyet yaşamamaları için Vali H. Engin Sarıibrahim başkanlığında ilgili kurum, kuruluş ve STK'ların katılımıyla toplantı yapıldı.


Vali H. Engin Sarıibrahim, öğrencilerin barınma ile ilgili mağduriyet yaşamaması için öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek öğrenciler için kamu kaynaklarının seferber edileceğini belirtti. Vali H. Engin Sarıibrahim başkanlığında ilgili kurum, kuruluş ve STK'ların katılımıyla yapılan toplantıda; Üniversite öğrencilerin Iğdır'da barınma ve konaklama talepleriyle ilgili iş ve işlemlerin Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütüleceği belirtildi.

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