Vali Sarıibrahim selden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu

Iğdır'da dün akşam etkili olan sağanak yağış sonrası Aralık ilçesinde sel meydana geldi. Sel nedeniyle Iğdır-Nahcivan karayolu çamur birikintileri ve dağlık bölgeden gelen taşlar nedeniyle trafiğe kapandı. Birçok noktada ise hasar oluştu. Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, günün ağarmasıyla birlikte selden zarar gören alanlarda incelemelerde bulunarak, ilgililerden bilgi aldı.

“Hasar tespit çalışmalarımız tamamlanmış vaziyette"

Ziyaret esnasında basın mensuplarına açıklamalarında bulunan Vali Sarıibrahim, “Dün Ağrı Dağı bölgesine yağan yoğun yağış sonrasında oluşan sel ile birlikte Karakoyunlu ilçemizde hızı saatte 90 kilometreyi bulan fırtına çatıların uçmasına neden oldu. Her iki afetle ilgili hasar tespit çalışmalarımız tamamlanmış vaziyette. Önemli olan burada can kaybının ortaya çıkmaması. Devletimiz bütün kurumları ile vatandaşımızın yanındadır” dedi.

Vali Sarıibrahim, Yukarı Topraklı köyü ile selden zarar gören tarım arazilerinde de incelemelerde bulunarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.