İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Sarıibrahim, vatandaşlarla bayramlaştı

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Söğütlü Mahallesinde bulunan kahvehanelerde oturan vatandaşlarla bayramlaştıVali/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Söğütlü Mahallesinde bulunan kahvehanelerde oturan vatandaşların Kurban Bayramını kutlayarak kendileriyle bayramlaştı.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Söğütlü Mahallesinde bulunan kahvehanelerde oturan vatandaşlarla bayramlaştı


Vali/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Söğütlü Mahallesinde bulunan kahvehanelerde oturan vatandaşların Kurban Bayramını kutlayarak kendileriyle bayramlaştı. Vatandaşların çay ikramını geri çevirmeyerek kendileri ile çay içen Vali Sarıibrahim, vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.