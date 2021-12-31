Vali Sarıibrahim, yeni yılda görevde olan personel ve KYK öğrencileri ile bir araya geldi

Engin Sarıibrahim, yeni yıl öncesi görevde olan personel ve öğrencilerle bir araya gelerek yeni yıllarını kutladı.

Engin Sarıibrahim, sırasıyla 112 çalışanları, Iğdır Devlet Hastanesi, KYK yurtlarında kalan öğrenciler ve kontrol noktalarında görev yapan personelin yeni yılını kutladı. Vali Sarıibrahim, ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti. Burada çalışanlar ile bir araya gelen Vali Sarıibrahim, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Daha sonra Vali Sarıibrahim, yeni yılı görevinin başında geçiren doktor, sağlık personeli ile acil servis ve servislerde yatan hastaları ziyaret etti. Ziyaret sonrası Sarıibrahim, hastalara "acil şifa" dileklerini iletti. Hastane ziyareti sonrası Vali Saribrahim, ailelerinden uzakta olan KYK'da kalan üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Burada öğrenciler ile bir araya gelen Vali Sarıibrahim, öğrenciler ile sohbet ederek onların dertlerini dinledi. Vali Sarıibrahim, öğrencilere bir sürpriz yaparak onlara tatlı ve portakal ikramında da bulundu. Bu jest için öğrenciler Sarıibrahim' teşekkür etti. KYK ziyareti sonrası asayiş, trafik ve yol kontrol uygulamaları ile vatandaşların güvenliğini sağlamak için görevde olan emniyet güçlerini Vali Sarıbibrahim ziyaret etti. Burada güvenlik güçleri ile sohbet eden Vali Sarıibrahim, “Ayağınıza taş değmesin” dedi.