İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Vali Sarıibrahim'den Tuğgeneral Özbakır'a iade-i ziyaret

Iğdır Valisi H.

Engin Sarıibrahim, Doğubayazıt 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Şükrü Özbakır'a iade-i ziyarette bulundu.


Doğubayazıt 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Şükrü Özbakır'a iade-i ziyarette bulunan Engin Sarıibrahim, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Tuğgeneral Şükrü Özbakır ve komutanlar tarafından karşılanan Vali Sarıibrahim, komutanlık şeref defterini imzaladı. Daha sonra Tuğgeneral Şükrü Özbakır ile bir süre görüşen Vali Sarıibrahim, kendisine yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, görevinde başarılar diledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.