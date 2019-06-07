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Vali Ünlü, hastalarla bayramlaştı

Iğdır Valisi Enver Ünlü, Ramazan bayramı nedeniyle Iğdır Devlet Hastanesinde yatan hasta ve hasta yakınlarıyla bayramlaştı.


Vali Ünlü, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı P. Albay Yılmaz Doğan, Cumhuriyet Başsavcı V. Ercan Savaş, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, İl Jandarma Komutanı Hakan Başakçı ile birlikte Iğdır Devlet Hastanesini ziyaret ederek hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek bayramlaştı.


Iğdır Valisi Enver Ünlü, hekimlerden tedavi gören hastaların sağlık durumları hakkında bilgi aldıktan sonra onların Ramazan Bayramını tebrik edip, şifa diledi.

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