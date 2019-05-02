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Vali Ünlü öğrencileri ziyaret etti

Iğdır Valisi Enver Ünlü’nün eşi Sema Ünlü, Fatih Sultan Mehmet İlkokulunda özel öğrencileri ziyaret etti.

Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün eşi Sema Ünlü, Fatih Sultan Mehmet İlkokulunda özel öğrencileri ziyaret etti.


Sınıfları tek tek ziyaret ederek eğitim gören öğrencilerle yakından ilgilenen Ünlü, “Çocuklarımızın temel yaşam ve işlevsel becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla özel sınıflarımızda önemli eğitimler veriliyor. Böyle güzel bir ortamda böyle güzel bir şekilde öğrencilerimize verilen emeklerden dolayı öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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