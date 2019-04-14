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Vali Ünlü öğrencilerle fidan dikti

Iğdır Valisi Enver Ünlü İnönü Ortaokulunda düzenlenen fidan dikim programına katıldı.


Daha yeşil bir Iğdır için çok fidan dikilmesi gerektiğini belirten Vali Ünlü, “Öğrencilerimizi de bu fidanlar gibi görüyorum. Onlarda yetişip, büyüyecek ve vatanımıza, milletimize hayırlı bir fert olacaklar. Yeşili sevme ve koruma bilincini küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza kazandırmamız gerekiyor. Böylelikle onlara daha sağlıklı bir gelecek hazırlamış olacağız. Bu etkinliğimizde minik öğrencilerimizle birlikte büyüyecek fidanları toprakla buluşturarak, can sularını verdik. Doğa sevgisini minik yüreklere aşılamak istedik” dedi.


Program, fidanlara verilen can suyunun ardından sonra erdi.

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