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Vali Ünlü OSB'yi ziyaret etti

Iğdır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu toplantısı, Vali Enver Ünlü başkanlığında yapıldı.


Iğdır Valisi Enver Ünlü, toplantının ardından beraberinde ki heyetle birlikte OSB'de incelemelerde bulunarak müteşebbislerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Iğdır'ın daha güçlü bir şehir konumuna taşınması için el birliğiyle gayret gösterilmeye devam edileceğini belirten Vali Ünlü, daha sonra İl Özel İdaresi tesislerinde incelemelerde bulundu.


Toplantıya, Iğdır Valisi Enver Ünlü, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş ve OSB Müdürü Hakan Aras katıldı.

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