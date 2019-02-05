Vali Ünlü, şehit babasının taziyesine katıldı

Iğdır Valisi Enver Ünlü, 1996 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde girdiği çatışmada şehit düşen Er Hümbet Sayan'ın geçtiğimiz günlerde vefat eden babası Merhum Sabri Ali Sayan için Karakoyunlu'da taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit ailesini yalnız bırakmayan Vali Ünlü, “Allah, İnşallah cennetinde merhumu şehidimizle kavuşturur. Onlar Peygamber Efendimize komşu oldular. Allah-u Tealâ tüm şehitlerimize, ebediyete intikal etmiş gazilerimize, vatan mücadelesi yapmış tüm kahramanlarımıza rahmet eylesin. Onları bizlere şefaatçi kılsın, onlara layık insanlar olabilmeyi ve sevgili Peygamberimize layık bir ümmet olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Al sancağımızın gölgesi ve minarelerimizden beş vakit okunan ezanlar üzerimizden hiç eksilmesin. İnşallah bu ülkeyi, aziz şehitlerimizin kanlarıyla vatan yaptığı bu kutsal toprakları bizden sonraki nesillere çok güzel bir şekilde teslim edeceğiz. Allah-u Tealâ hem kendi milletine hem de komşu ülkelerde zulüm görenlere ve dünya üzerinde bizlerden medet uman tüm insanlığa çare olmayı, onlara da el uzatmayı şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada nasip etsin” dedi.

Vali Ünlü, ziyarette çocuklara hediyeler vererek derslerinde başarılar diledi.