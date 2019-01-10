Vali Ünlü'nün “10 Ocak çalışan gazeteciler günü” mesajı

Ünlü mesajında, “Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basınımız, kamuoyunun bilgilendirilmesinde, Ülkemiz ve dünya gündeminin şeffaf, tarafsız ve doğru bir şekilde vatandaşlarımıza aktarılmasında, üstlendiği görev itibariyle en önemli kurumlarımızdan biridir. Ülkemizin her köşesinde özverili çabaları ile insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak üzere görev yapan basın çalışanlarımız, vatandaşlarımızın gözü, kulağı ve sesi olmada misyonunu, ilkeli ve sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde başarıyla yerine getirerek, düşünce hürriyeti ile hak ve adaletin sağlanmasında etkili bir araç olmuştur. Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek, zorlu çalışma koşullarında mesai mefhumu gözetmeden, fedakarca çalışan tüm basın mensuplarımızın “10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.