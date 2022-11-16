Vali ve Belediye Başkan Vekili Sarıibrahim, çalışmaları yerinde inceledi

Engin Sarıibrahim, Yeşil Kuşak Yürüyüş Yolu 2. etabını yerinde inceledi.

Iğdır Belediyesi tarafından yeşil alanların çoğaltılması için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İlk etabı tamamlanan ‘Yeşil Kuşak Yürüyüş Yolu'ndan sonra projenin 1.6 km uzunluğundaki 2. etabının çalışmaları ise aralıksız devam ediyor. Engin Sarıibrahim, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Projenin 2. etabının da kısa sürede bitirilerek halkın hizmetine açılacağı belirtildi.