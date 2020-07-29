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Vali/Belediye Başkan Vekili Sarıibrahim, şehit ailesini ziyaret etti

Vali/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, 2019 yılında Hakkari’de teröristlerle çıkan çatışmada Şehit düşen Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul’un Aralık ilçesinde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Vali/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, 2019 yılında Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada Şehit düşen Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul'un Aralık ilçesinde ikamet eden ailesini ziyaret etti.


Şehidin annesi ile bir süre sohbet eden Sarıibrahim, “Vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizin hakları asla ödenemez. Şehitlerimizin bizlere emanet bıraktıkları Şehit ailelerimizin her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesi için devlet olarak elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Devletimizin imkanları her daim hizmetinizdedir. Bizlerden herhangi bir talebiniz olduğunda kapımız sizlere sonuna kadar açıktır” dedi.


Şehidin ailesi, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek Vali Sarıibrahim'e teşekkür etti.

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