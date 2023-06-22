Valilik bahçesine düşen gri balıkçıl tedavi altına alındı

Edinilen bilgiye göre Iğdır Belediyesi önünde bulunan ağaçların tepesine yuva kuran gri balıkçılardan biri kanatlardan yaşadığı sorundan dolayı yuvanın yakınında bulunan Iğdır Valiliği bahçesine düştü. Bahçede uçamaz halde gri balıkçılı bulan koruma polisler hemen Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğüne haber verdi. Valilik bahçesine giden ekipler uçamaz halde olan gri balıkçılı tedavi altına aldı. Gri balıkçılın tedavi sonrası doğaya bırakılacağı öğrenildi.