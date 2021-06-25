Valilik sıcak hava dalgasına karşı vatandaşı uyardı

Iğdır'da hava sıcaklıklarının artması üzerine Valilik, vatandaşları sıcak hava dalgasına karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Iğdır Valiliği sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, “İlimizde 14-18 Haziran 2021 tarihinden başlayan sıcak hava dalgası devam etmekte olup yapılan tahminlere göre 28 Haziran 2021 tarihine kadar devam etmesi beklenmektedir. Tüm vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadesi kullanıldı.