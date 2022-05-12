Yağan yağmurlar sonrası Iğdır'daki akarsuların debisi arttı

Iğdır'da yaklaşık 15 gündür etkili olan şiddetli sağanak yağış akarsuların debisini yükseltti.

Iğdır'da yaklaşık 15 gündür etkili olan yağış kurumaya yüz tutan birçok akarsu, dere, çay, ırmak ve barajları coşturdu. Etkili olan yağmur eriyen kar sularıyla da birleşerek akarsuların debisini de yükseltti. Iğdır Tuzluca sınırları içinde yer alan ve Aras Nehri'ne katılan önemli akarsulardan olan Buruksu Çayı da yağışlardan nasibini aldı. Havadan görüntülenen ve yaz aylarında genellikle kuruma seviyesine gelen çay, yağan yağmur ve eriyen kar suyu ile adeta coştu.