Yaptıkları projelerle büyük başarı elde ettiler

Elazığ'da düzenlenen TÜBİTAK ortaokullar arası proje yarışması finalinde fizik, yazılım alanında 3'üncü, matematik alanında ise Türkiye 4'üncülüğü kazandı.

Yazılım alanında Türkiye üçüncüsü olan öğrenciler Roda Tunç ve Muhammet Sağlam, yaptıkları merdiven çıkan tekerlekli sandalye ile engelli bireylerin ulaşım problemlerini çözmek için böyle bir proje yaptıklarını ifade ederek, Türkiye üçüncüsü oldukları için çok mutlu olduklarını ve projenin engelli insanlar için bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirttiler.

Fizik alanında Türkiye üçüncüsü olan Elifnaz Avcı ve Cansu Beksarı ise, kara yollarında şerit ihlali yapan büyük araçların sebep olduğu trafik kazalarını önlemek için yaptıkları projede kazaların azaltılarak can kayıpları ve trafik cezalarının en aza ineceğini söylediler.

Her iki projeye danışmanlık yapan Fen Bilimleri Öğretmeni Fatih Toprak, “günümüz eğitim sistemi bilgiyi bilmekten çok bilgiyi kullanmak ve üretmek önemli. Bu doğrultuda öğrencilerimize eğitimler verdik. Öğrencilerimizde teknolojiyi takip ederek karşılaştıkları sorunları gözlemlediler ve bu sorunlara çözüm üretmeye başladılar. Biz de bu çözümleri değerlendirip okuldan sonra yaptığımız robotik kodlama eğitimlerle birleştirerek TÜBİTAK tarafından yapılan yarışmalara başvurduk ve bölge birincilikleri elde ettik. Elazığ'da yapılan Final yarışmasında Türkiye üçüncüsü olarak büyük başarı elde ettik” dedi.

Okul Müdürü Hüseyin Günhan, “Öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Büyük başarı elde ettiler. Bizlerde okul idaresi olarak her zaman onların yanındayız. Erzurum'da bölge birincisi Elazığ'da Türkiye üçüncülüğü kazandılar. Bu başarımız devam edecektir” şeklinde konuştu.