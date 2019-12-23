Iğdır'da bir vatandaş tarafından yol kenarında bulunan yaralı atmaca tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'da Bekir Can isimli vatandaş tarafından yol kenarında yaralı halde bir atmaca bulundu. Can'ın haber vermesi üzerine olay yerine giden ekipler yaralı atmaca yırtıcısını koruma altına aldı. Teslim alınan yaralı atmaca kanadından zarar gördüğü için uçamadığı tespit edildi. Yaralı atmaca yırtıcısı ekipler tarafından tedavi altına alındı.