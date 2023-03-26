İhlas Haber Ajansı

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Yaralı bulunan kerkenez kuşu tedavi altına alındı

Iğdır’ın Aralık ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından uçamaz halde bulunan kerkenez kuşu tedavi altına alındı.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından uçamaz halde bulunan kerkenez kuşu tedavi altına alındı.


Iğdır'ın Aralık ilçesinde duyarlı vatandaşlar uçamayan bir kerkenez kuşu gördü. Vatandaşlar durumu Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti. İlçeye giden ekipler yaralı kerkenez kuşunu alarak tedavi altına aldı. Kerkenez tedavisi tamamlandıktan sonra doğal hayata bırakılacak.

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