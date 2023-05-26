İhlas Haber Ajansı

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Yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesi Bulakbaşı Köyünde duyarlı vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan Şahin (Buteo buteo) tedavi altına alındıEdinilen bilgiye göre Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesi Bulakbaşı Köyünde bitkin halde bir Şahin (Buteo buteo) bulan duyarlı vatandaşlar durumu Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesi Bulakbaşı Köyünde duyarlı vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan Şahin (Buteo buteo) tedavi altına alındı


Edinilen bilgiye göre Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesi Bulakbaşı Köyünde bitkin halde bir Şahin (Buteo buteo) bulan duyarlı vatandaşlar durumu Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. Köye giden ekipler bitkin düşen şahini teslim aldı. Ekipler tarafından bakımı ve beslemesi yapılan şahin daha sonra tekrar doğaya bırakılacak.

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