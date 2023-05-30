Yaralı bulunan yavru leylekler tedavi altına alındı

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde yaralı bulunan iki leylek yavrusu tedavi altına alındı.

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesi Koçkıran köyünde duyarlı vatandaşlar uçamaz halde 2 leylek yavrusu buldu. Köylüler hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından teslim alınan iki yavru leylek tedavi altına alındı. Bitkin düştüğü öğrenilen yavru leylekler tedavilerinin ve beslemelerinin ardından tekrar doğaya bırakılacak.