Yaralı halde bulunan leylek doğal ortamına bırakıldı

Iğdır'da, havaların ısınması ile birlikte göçten dönerken hafif yaralı ve bitkin olarak bulunan leylek tedavisi sonrası doğaya bırakıldı.

Iğdır Aralık ilçesine bağlı Hasanhan Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazide uçmadan duran bir leylek buldu.Durumu gören jandarma ekibi, leyleği Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğüne teslim etti. Leyleği alan yetkililer, leyleğin tedavisi, beslenmesi ve bakımını yaptı. Leylek, bakımı sonrası Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Ekibi (HAYDİ) tarafından doğal ortamına bırakıldı.