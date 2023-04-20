Yaralı halde bulunan leylek tedavi altın alındı

Iğdır'ın Aralık ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan leylek ekiplere teslim edildi.

Iğdır'ın Aralık ilçesi Hasanhan Köyünde bir leyleğin uçamadığını fark eden vatandaşlar durumu Iğdır İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ ekibine bildirdi. Köye giden HAYDİ ekibi, leyleği alarak Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti. Tedavisi yapılan açlıktan yorgun ve halsiz düşen yaralı leylek iyileştikten sonra tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.