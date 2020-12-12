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Yaralı kara akbaba tedavi altına alındı

Iğdır’da yaralı olarak bulunan kara akbaba tedavi altına alındı.

Iğdır'da yaralı olarak bulunan kara akbaba tedavi altına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Iğdır Tuzluca ilçesinde çalışan Orman İşletme Müdürlüğü ekibi, kırsal alanda bir akbabayı yaralı halde buldu. Olay üzerine Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Bunun üzerine belirtilen bölgeye giden DKMP ekipleri yaptıkları incelemede yaralı akbabanın uluslararası koruma altına alınan hayvanlar listesinde yer aldığını gördü. Türkiye'de nadir olarak görülen Kara akbaba, Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma Kurtarma Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine gönderildi.


Hava koşullarından etkilenerek düşüp yaralandığı belirtilen Kara akbabanın tedavisinin tamamlanması ile birlikte tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.

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