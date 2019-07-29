Yaralı kedi tedavi altına alındı

Iğdır'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin kesici bir aletle yaraladığı sokak kedisi, Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesinde ameliyat edildi.

Iğdır'da vatandaşlar tarafından sokakta bulunan yaralı kedi bulundu. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin kesici bir aletle yaraladığı kedi, karton bir kutunun içerisine konularak, Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürüldü. Yapılan muayenede kedinin karnında 25 santimlik bir kesik olduğu tespit edildi. Veteriner hekimler, kediyi, anestezi yaparak ameliyata aldı. Hekimler tarafından ameliyat edilen kedinin karın boşluğundaki kaslar dikildi. Kedi, tamamen iyileşene kadar tedavisinin süreceği bildirildi.