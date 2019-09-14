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Yaralı köpek gözünden ameliyat edildi

Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesinde Cerrahi Operasyonla ile bir köpek gözünden ameliyat edildi.


Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesinde kedi ve köpek gibi pet hayvanların kısırlaştırılması ve Castrasyon operasyonları başarılı bir şekilde yapılmaya devam ediyor. Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesinde yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Cerrahi operasyon hakkında yapılan açıklamada, Kedi ve köpek gibi pet hayvanların kısırlaştırma, Castrasyon operasyonları ve kırık çıkık gibi operatif işlemler deneyimli personeller tarafından yapılarak, bölgede yaşanan trafik kazaları sonrası hastaneye getirilen hayvanların muayenesi titizlikle yapılıyor.

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