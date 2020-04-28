Yaralı kuş tedavi altına alındı

Iğdır’da yaralı halde bulunan Çıvgın kuşu (Phylloscopus collybita) koruma altına alındı.
Iğdır'da yaralı halde bulunan Çıvgın kuşu (Phylloscopus collybita) koruma altına alındı.
Iğdır'da Mehtap Biçici isimli vatandaş tarafından yaralı halde Çıvgın kuşu (Phylloscopus collybita) bulundu. Biçiçi, durumu hemen Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kuşu teslim alan ekipler, kuşu veteriner kontrolüne aldı.
Kuşun tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.