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Yaralı Leylek tedavi altına alındı

Iğdır Merkez Yukarı Çarıkçı Köyünde yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.


Iğdır'da Ömer Ok isimli vatandaş, Yukarı Çarıkçı köyü yakınlarında yaralı halde bir leylek buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesi üzerine ekipler yaralı leyleği teslim aldı. Ekipler tarafından koruma altına alınan ve veteriner hekim tarafından kontrol edilen leyleğin kanadından yaralandığı belirlendi.


Tedavi altına alınan leylek yapılacak tedavinin ardından tekrar doğaya salınacak.

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