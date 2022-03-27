Yaralı olarak bulunan leylek tedavi altına alındı

Edinilen bilgiye göre Iğdır Karakoyunlu ilçesi Kerimbeyli köyünde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halde bir leylek bulundu. Yaralı leyleği bulan vatandaşlar hemen yetkililere haber verdi. Haber alan ekipler hemen köye giderek yaralı leyleği teslim aldı. Yapılan kontrol de leyleğin soğuktan etkilendiği, kanatlarında ve herhangi bir yaralanması olmadığı tespit edildi.

Tedavisi gerçekleştirilen ve gözetim altında tutulan leyleğin sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacağı öğrenildi.