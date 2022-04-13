İhlas Haber Ajansı

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Yaralı puhu, tedavisinden sonra doğaya salındı

Iğdır’ın Aralık ilçesinde arazide hafif yaralı ve bitkin halde bulunan puhu kuşu, tedavi edilerek doğaya salındı.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde arazide hafif yaralı ve bitkin halde bulunan puhu kuşu, tedavi edilerek doğaya salındı.


İlçeye bağlı Hasanhan köyü Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından arazide hafif yaralı ve bitkin halde puhu kuşu bulundu. Puhu kuşunu alan personeller duruma Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verdi. Karakola giden ekipler kuşu teslim aldı. Tedavisi yapılan puhu kuşunun hafif yaralandığı tespit edildi. Tedavisi, bakımı ve beslenmesi yapılan puhu kuşu tekrar doğal ortamına bırakıldı.

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