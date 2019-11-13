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Yaralı Şahin tedavi altına alındı

Iğdır’da jandarma ekipleri tarafından arazide bulunan yaralı Şahin tedavi altına alındı.

Iğdır'da jandarma ekipleri tarafından arazide bulunan yaralı Şahin tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Güllüce Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri arazide yaralı bir Şahin yırtıcısı buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri tarafından jandarma ekiplerinden teslim alınan yaralı Şahin, ilk müdahalede kanadından zarar gördüğü tespit edildi. Çarpma sonucu kanadından yaralanan Şahin yırtıcısı ekipler tarafından tedavi altına alındı.

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