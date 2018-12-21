İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yardım kampanyasıyla öğrencileri giydirdi

Iğdır Anadolu Lisesinde görev yapan Duygu Alagöz Yolageldi yardım kampanyasıyla öğrencileri giydirdi.


Iğdır'ın Karakoyunlu İlçesi Bayatdoğanşalı İlkokulunda okuyan öğrenciler için başlattığı yardım kampanyasıyla öğrencileri giydirdi.


Sosyal medya üzerinden başlattığı yardım kampanyasıyla öğrencileri giydirdiğini belirten Duygu Alagöz Yolageldi, “öğrencilerin mont ve bot ihtiyacını görünce yardım kampanyası düzenledim. Başlattığım kampanya büyük ilgi gördü. Yardımcı olan hayırseverlere teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.