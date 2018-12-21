Iğdır Anadolu Lisesinde görev yapan Duygu Alagöz Yolageldi yardım kampanyasıyla öğrencileri giydirdi.
Iğdır'ın Karakoyunlu İlçesi Bayatdoğanşalı İlkokulunda okuyan öğrenciler için başlattığı yardım kampanyasıyla öğrencileri giydirdi.
Sosyal medya üzerinden başlattığı yardım kampanyasıyla öğrencileri giydirdiğini belirten Duygu Alagöz Yolageldi, “öğrencilerin mont ve bot ihtiyacını görünce yardım kampanyası düzenledim. Başlattığım kampanya büyük ilgi gördü. Yardımcı olan hayırseverlere teşekkür ediyorum” dedi.