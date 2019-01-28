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Yaşlı bakım merkezinde görevli 22 kişiye gözaltı

Iğdır’da yaşlıların yatılı olarak barındığı bakım evinde görevli 22 şahıs gözaltına alındı.

Iğdır'da yaşlıların yatılı olarak barındığı bakım evinde görevli 22 şahıs gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Iğdır'da yaşlıların yatılı olarak barındığı bakım evinde, yaşlılara kötü muamele yaptıkları iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 28 kişiden 22'si yakalanarak gözaltına alınırken, 6 şüpheli de polis ekipleri tarafından aranıyor.


Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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