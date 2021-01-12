İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaşlı çiftin nikahı 45 yıl sonra kıyıldı

Iğdır’da yaşayan Mehmet Öner ve eşi Sabiha Şimşek, 45 yıl sonra hem resmi nikahlarına hem de evlilik cüzdanlarına kavuştu.

Iğdır'da yaşayan Mehmet Öner ve eşi Sabiha Şimşek, 45 yıl sonra hem resmi nikahlarına hem de evlilik cüzdanlarına kavuştu.


Iğdır Belediyesi nikah salonundaki törende yaşlı çiftin nikahını Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim kıydı. 45 yıldır imam nikahlı olarak aynı yastığa baş koymuş Mehmet Öner ve Sabiha Şimşek çiftinin resmi nikahını kıydı.


Iğdır Belediyesi Başkan Vekili Sarıibrahim, çifte ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk dileyerek, Aile Cüzdanını Sabiha Öner'e teslim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.