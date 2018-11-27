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Yaya güvenliği için trafik levhaları

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yayaların kavşak geçişlerinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla trafik levhaları yerleştirildi.


Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü kentte bulunan okulların çevresi ve kavşaklarda tespit ettiği eksiklikleri, yatay dikey trafik işaretleri, okul yaya geçidi çizgileri ve hız sınırı levhasıyla ilgili kurumlarla gerekli koordinasyon sağladıktan sonra, tespit edilen eksiklikler tamamlandı. Iğdır genelinde huzurlu ve güvenli bir trafik ortamı oluşturmak, öğrencilerin okullarına güvenli gidiş gelişlerini sağlamak ve vatandaşların günlük olağan yaşantılarını huzurlu, güvenli olarak sürdürmelerine yardımcı olmak için, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü çalışma ve denetlemelerine devam edeceği belirtildi.

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