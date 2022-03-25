Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Iğdır'da

Iğdır'da Anadolu buluşmaları kapsamında vatandaşlar ile bir araya gelen ve sandık baş müşahitleri toplantısına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kent merkezi ve Tuzluca ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Fatih Erbakan daha sonra il başkanlığının düzenlediği basın toplantısına katıldı. Milli görüşçüler olarak verilere dayalı konuştuklarını belirten Erbakan, “Merhum Necmettin Erbakan hocamız bundan yıllar önce çok güzel tespitte bulunmuş ve demiştir ki, milli görüş ile yönetilmediğimiz zaman başımıza üç şey gelir. Bir tanesi aç kalmak, ikincisi işsiz kalmak üçüncüsü borca esir olmaktır" dedi.

İktidara gelmek için çalıştıklarını belirten Erbakan, “Gayretli teşkilatlarımızın fedakar çalışmaları, davamızın bereketi, Allah'ın izni, yardımıyla ve milletimizin ferasetiyle inşallah Milli Görüş iktidara gelecek" dedi.

Hizmete geldiklerinde denk bütçe oluşturacaklarını da söyleyen Erbakan, “Hiçbir kamu kurumu hiçbir bakanlık hiçbir belediye gelirinden fazla gidere sahip olamayacaktır. Ne kadar gelirin varsa o kadar harcayacaksın. Denk bütçe yapma mecburiyetinde olacaksın. İlave borç yapmayacaksın. Arkasında kaynak paketlerimiz ile kaynak üreteceğiz. Bir senede, 15 adımda 150 milyar dolar kaynak nasıl bulunacak bunun kitabını teknik ve bilimsel olarak ortaya koyduk, bu 150 milyar dolar kaynak bulunacak, bunların bulunmasıyla faiz giderlerinin düşürülmesi, israfın önlenmesi, imtiyazlı holdinglere kaynak aktarılmasının bırakılması bunun üstüne kaynak paketleri kitabıyla kaynak paketlerin üretilmesi bununla çok ciddi bir bolluk ve bereket dönemi başlayacak" dedi.

“Asgari ücrete, emekliye ve memura yüzde 100 maaş zammı”

Yeniden Refah Partisi olarak iktidara geldiklerinde asgari ücrete, emekliye ve memura yüzde 100 maaş zammı yapacaklarını da belirten Erbakan, "Takip eden senelerde mutlaka gerçek enflasyonun 10 puan üzerinde maaş zamları yapılacak. Dar gelirli milyonlar açlıktan, fakirlikten kurtarılacak. Necmettin Erbakan Hoca'mızın ağır sanayi hamlesinden 45 sene sonra yeniden topyekün üretim, istihdam, ihracat ve teknoloji hamlesi başlatılacak. Bunun da kitabını yazdık, ortaya koyduk. 81 ilimize yüzlerce refah projesi. Bu hamleyle 10 milyon işsizler ordumuza, 1,5 milyon üniversite diplomalı gencimize iş istihdamı imkanı oluşturulmuş olacak" şeklinde konuştu.

Tarımda ithalatı değil yerli üretime teşvik edeceklerini belirten Erbakan, “Tarımda kullanılan mazottan elektrikten vergi alınmayacak, tarımsal üretim tarımsal giderlerinin bütün girdilerini devlet eliyle en uygun şekilde en düşük maliyette çiftçimize köyümüze sağlamış olacağız. Ülkemizi tarım alanında en az 100 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline getireceğiz. Sadece kendimizi değil Ortadoğu'nun İslam alemini doyuran besleyen bir ülke haline geleceğiz” dedi.