Yerli aşı Turkovac Iğdır'da uygulanmaya başlandı

Korona virüsle mücadeleye karşı yerli imkanlarla geliştirilen Turkovac aşısı, Iğdır Devlet Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı.

Türk bilim adamlarının yaklaşık 20 aylık çalışması sonucunda geliştirilerek tüm bağımsız komisyonları geçen yerli aşı Turkovac, acil kullanım onayı alarak tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da uygulanmaya başlandı. Iğdır'da vatandaşlar hem randevu alarak hem de randevu beklemeden aşı uygulanan yerde Turkovac aşısını yaptırabiliyorlar.

Aşı biriminde çalışan Hemşire Güzel Bala, bazı vatandaşların Turkovac aşısından habersiz olduğunu belirterek, “Turkovac aşısı 3 gündür bize ulaştı. 3 gündür gelen hastalarımıza Turkovac aşısının geldiğini, bunu talep ettiklerinde yerli aşıyı da yapabileceğimizi söylüyoruz. Bazıları da Turkovac aşısından habersiz. Gün geçtikçe yerli aşıyı yaptıranların sayısı da artıyor” dedi.