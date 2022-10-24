"Yeşil Kuşak Yürüyüş Yolu" yoğun ilgi görüyor

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi tarafından hizmete sunulan ‘Yeşil Kuşak Yürüyüş Yolu' vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Iğdır Belediyesi, kentteki yatırımlara tüm hızıyla devam ediyor. Iğdır merkez Bağlar Mahallesi'nde yapılan ‘Yeşil Kuşak Yürüyüş Yolu' günün her vakti vatandaşlar tarafından kullanılıyor. Vatandaşlar bu yolda hem yürüyüş yapıyor hem de günün yorgunluğunu atıyor. Akşam saatlerinde havadan görüntülenen yol, yapımı ve gece ışıklandırılması ile de göz kamaştırıyor. Birinci etabı 1 kilometre uzunlukta olan yürüyüş yolunda bin 360 metrekarelik dinlenme alanı ve 3 bin 535 metrekarelik yeşil alan bulunuyor. Projenin 1,6 kilometre uzunluğundaki ikinci etabı ise devam ediyor.