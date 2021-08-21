Yol üzerinde bulunan Macar ördeği doğaya bırakıldı

Iğdır'da Gümrük Muhafaza Memurları tarafından karayolu üzerinde bulunan genç Macar ördeği (Netta rufina)'nın bakımı yapıldıktan sonra doğaya bırakıldı.

Iğdır'da Gümrük Muhafaza Memurları karayolu üzerinde buldukları genç Macar ördeği (Netta rufina) Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Ekipler tarafından teslim alınan Macar Ördeği tedavi ve bakımı yapıldı. Tüm bakımları yapılan genç Macar ördeği (Netta rufina) Iğdır Bulakbaşı köyü yakınlarında bulunan Karasu sazlığına bırakıldı.