Yorgun bulunan kukumav kuşu tekrar doğaya bırakıldı

Iğdır'da yorgun halde bulunan kukumav kuşu, tedavisi yapıldıktan sonra tekrar doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre Iğdır merkez Vali yolunda bir vatandaş yorgun düşmüş bir kukumav kuşu buldu. Haber verilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kuşun bulunduğu yere giderek kuşu teslim aldı. Yorgun düştüğü tespit edilen kukumav (Athene noctua) tedavisi yapılmak üzere teslim alındı. Bakımı ve beslenmesi yapılan kukumav kuşu tekrar doğaya bırakıldı.