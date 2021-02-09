Yorgun düşen balıkçıl tedavi altına alındı

Iğdır merkez Erhacı köyünde ikamet eden Sinan Abay isimli vatandaş köyde bulduğu yorgun ve yürüme kaybı bulunan gri balıkçıl kuşunu ekiplere teslim etti. Yapılan kontrolde her hangi bir probleminin olmadığı yorgun ve yürüme kaybının olduğu görülen gri balıkçıl kuşu, sıvı ve yem takviyesi yapılarak tedavi altına alındı.

Bir süre dinlendirilen gri balıkçıl kuşu tedavisinin tamamlanması için DKMP Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine gönderileceği öğrenildi.