Yücel Artantaş: “20 Ocak faciası insanlığa karşı yapılmış saldırıdır”

yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Onursal Genel Başkanı Yücel Artantaş mesajında, “31 yıl önce Azerbaycan halkının kaderinde kötü ve korkulu günler yaşanıyordu. Azerbaycan Türkleri kızıl imparatorluğun "Kızıl Ordu"nun, Sovyet harp makinesinin zoruna maruz kalmıştı. Azerbaycan Türkleri saldırıya uğramış, suçsuz insanlar kurşuna dizilmiş, tankların altında ezilmişti. 20 Ocak faciası Azerbaycan halkını korkutmak, onun milli uyanışını toprak (Karabağ) uğrunda azmini mahvetmek, onurunu kırmak amacı taşıyan menfur planın bir hissesiydi.

Ama 20 Ocak Azerbaycan halkının tarihinde sadece ağıt ve acı ile hatırlanacak gün değil. 20 Ocak Azerbaycan Türklerinin şan ve şeref günüdür. Unutmamalıyız ki, o gün caddeleri boyamış al şehit kanları bir anlamda milli ülkünün uyanan güneşinin kırmızı şafağını simgeliyordu. 20 Ocak olayları Azerbaycan halkının özgürlük mücadelesine kalkması, çiğnenmiş haklarının, istiklalinin iadesi uğrunda savaşmak azmine sahip olduğunu bir daha gösterdi. 1990 yılının 20 Ocağı Azerbaycan'ın istiklal yolunun ilk şehitlik zirvesiydi. Tanklar, zırhlı araçlar Bakü caddelerinde önlerine çıkan her şeyi ezmiş askerler her yanı kurşun yağmuruna tutmuşlardır. İnsanlar sadece caddelerde değil otobüslerde hatta evlerinde otururken bile mermilere hedef olmuşlardır. Yaralılar için gelen ambulanslar ve ilkyardım ekiplerine de ateş açılmıştır. Birkaç gün içinde 137 kişi öldürülmüş, 700 kişi yaralanmış ve 800'den fazla kişi gözaltına alınmıştır. Fakat bir kere yanan bağımsızlık ateşi sönmemiş ardından bağımsız Azerbaycan devleti kurulmuştur. Bakü'nün en yüksek noktalarından birinde her bir Azerbaycanlı için mukaddes anıt yerine çevrilmiş bir mekan var. Bu 20 Ocak kurbanlarının ve Ermenistan'ın askeri saldırısına karşı muharebelerde şehit olanların defnedildiği şehitler hıyabanıdır. Her yıl 20 Ocak'ta binlerce insan burayı ziyaret eder, vatanın özgürlüğü ve istiklali uğrunda canlarından geçmiş Azerbaycan evlatlarının aziz hatırasını ihtiramla yad ederler. Yıllar geçecek, nesiller değişecek, lakin vatan evlatlarının hatırası yüreklerde ebediyen yaşayacaktır. 20 Yanvarı unutmadık unutmayacağız” dedi.