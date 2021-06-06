Yücel Artantaş: “Ermenistan ahlaksızca savaşıyor”

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Onursal Genel Başkanı Yücel Artantaş, Ermenistan'ın işgal döneminde Kelbecer'de döşediği mayının patlaması sonucu 2'si gazeteci 3 Azerbaycan Türkünün hayatını kaybetmesine tepki göstererek, “Ermeniler her zaman olduğu gibi ahlaksızca savaşıyor. Ahlaksızca döşediği mayınlar can alıyor” dedi.

Artantaş yaptığı açıklamada, “Ermenistan'ın işgal döneminde Kelbecer'de döşediği mayının patlaması Ermenilerin gerçek yüzünü bir kere daha ortaya koymuştur. Azerbaycan ordusu işgal altındaki toprakları kurtardıktan sonra Ermenilerin şehri boşaltması için iyi niyetle verdiği sürede Ermeniler, kalleşçe davranarak yollara mayın döşemiştir. Ermenilere destek veren ülkelerin elinde mayın patlaması sonucu hayatını kaybeden 120'den fazla masum insanın kanı vardır” şeklinde konuştu.

İkisi gazeteci 3 Azerbaycan Türkünün hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu belirten Yücel Artantaş, “Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. ABD ve AB Ermenistan'a döşedikleri mayın haritasını vermesi için baskı yapmalıdır. Ermenistan anlaşılıyor ki yenilgiyi çabuk unutmuştur. Azerbaycan ordusu gereken dersi vermeye hazırdır” dedi.