“Yunus Emre Anadolu Konferansları” programı düzenlendi

“2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı” kapsamında Iğdır'da Anadolu Konferansları Yunus Emre programı düzenlendi.

Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı “2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Dil Kurumu (TDK), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Iğdır Valiliği koordinesinde Kültür Merkezi Konferans Salonunda bir program düzenlendi. Programda yapılan konuşmalarda Yunus Emre'nin hem tüm insanlığa ortak bir değer olarak sunulması hem de Anadolu topraklarında bir kez daha hatırlanması hem de genç nesillerimize hoşgörü, kardeşlik, barış gibi görüşlerinin anlatılması açısından bu programların oldukça önemli olduğu vurgulandı. Ayrıca programda Tükçe'nin önemi vurgulanırken Türkçe'yi daha iyi anlamak ve kendini geliştirmek açısından hikaye, roman, deneme edebiyat dergilerinin çok kıymetli olduğu belirlendi.

Düzenlenen konferansa Vali H. Engin Sarıibrahim, TDK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi Ersoy, il protokolü ve öğrenciler katıldı.