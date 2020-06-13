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Yuvadan düşen leylek yavrusu tedavi altına alındı

Iğdır’da bir vatandaş tarafından yuvadan düşen ve bitkin halde bulunan leylek yavrusu tedavi altına alındı.

Iğdır'da bir vatandaş tarafından yuvadan düşen ve bitkin halde bulunan leylek yavrusu tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır Merkez Koçkıran köyünde Allahverdi Bayat yuvadan düşmüş ve bitkin halde bir leylek yavrusu buldu. Yuvadan düşmüş ve bitkin halde leylek yavrusu bulan Allahverdi Bayat hemen Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine ekipler köye giderek yuvadan düşmüş leylek yavrusunu teslim aldı. Gözetim altına alınan leylek yavrusunun beslenme ve bakımın ekipler tarafından yapılacağı öğrenildi.

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