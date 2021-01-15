Yuvasını paylaşmak istemeyen kedinin komik halleri

Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkez Bağlar Mahallesi'nde bulunan bir binanın bahçe katında oturan iki çocuk, küçükken sahiplendikleri 'Miniço' isimli kedi için kış ayının gelmesi ve soğuk hava şartları nedeniyle bahçede yuva yaptılar. Sabah Miniço isimli kediyi beslemek için cama çıkan çocuklar, yuvanın içinde başka bir kedinin olduğunu ve kendi kedilerinin ise yuvanın etrafında devamlı hareket halinde olduğunu gördüler. Bir tuhaflık olduğunu fark eden çocuklar, kedinin hallerini cep telefonu ile kaydetmeye başladı. Kendisi için özel yapılan yuvaya başka bir kedinin girdiğini gören Miniço isimli kedinin, yabancı kediyi yuvadan çıkarmak isterken verdiği mücadele gülümsetti. O anları cep telefonu ile kaydederek olayı anlatan çocukların ve kedinin halleri ortaya komik görüntüler çıkardı.