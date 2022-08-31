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Zirvede kamp kurarak güneşin doğuşunu ve batışını görüntülediler

Iğdır’da iki dağcı arkadaş Tekelti Dağı’nın zirvesinde kamp kurarak güneşin doğuşunu ve batışını görüntülediler.

Iğdır'da iki dağcı arkadaş Tekelti Dağı'nın zirvesinde kamp kurarak güneşin doğuşunu ve batışını görüntülediler.


Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan 2 bin 550 rakımlı Tekelti Dağı'na her gün yeni tırmanışlar olmaya devam ediyor. Tekelti Dağı'nın zirvesine çıkarak güneşin doğuşunu ve batışını görüntüleyen Caner Kaya ve arkadaşı Adem Kurnaz o anları kayıt altına aldılar. Yaklaşık iki gün bir gece süren tırmanış sonrası zirve yapan ikili hem sabah güneşin doğuşunu hem de akşam güneşin batışını çektiler. Zirvede kamp kuran ikili zorlu çıkış sonra tekrar zorlu bir inişe geçerek tırmanışı bitirdiler.

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